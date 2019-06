(ANSA) – ROMA, 4 GIU – Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, sta incontrando a Parigi i 211 elettori chiamati domani a rieleggerlo al vertice per il prossimo quadriennio, visto che il dirigente svizzero si presenta come unico candidato. Infantino partecipa a una serie di incontri bilaterali con i delegati dell’Uefa (Europa), Conmebol (Sudamerica), Caf (Africa), Afc (Asia), Concacaf (Nordamerica) e Ofc (Oceania). Per l’occasione, i vertici della federcalcio asiatica hanno intanto deciso che sarà la Cina ad ospitare l’Asian Cup 2023.