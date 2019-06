(ANSA) – TORINO, 4 GIU – “Per noi italiani il richiamo di casa è forte. E’ stato un anno pesante, comincio a sentire il peso degli amici lontani”. In un’intervista a Vanity Fair, in edicola domani, di cui è stata data un’anticipazione sulla versione online, Maurizio Sarri fa capire di avere le valigie pronte e manda un messaggio ai tifosi del Napoli. “Conoscono l’amore che provo per loro. Ho scelto l’estero l’anno scorso per non andare in una squadra italiana. La professione può portare ad altri percorsi, non cambierà il rapporto”.