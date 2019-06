(ANSA) – ROMA, 4 GIU – Tutti danno Eden Hazard al Real Madrid, dimenticando però che il Chelsea, titolare del cartellino, deve dare l’ok. E a quanto filtra dal Belgio, il club Blues ha finora respinto già due offerte pervenutegli: la prima di 100 milioni ad aprile e una seconda, più recente, di 120. Lo scrive oggi il quotidiano HLN, il più letto in Belgio, secondo cui il Chelsea cerca di allungare il più possibile i tempi del trasferimento per strappare condizioni economiche ancora migliori. Anche se c’è da fare i conti anche col il giocatore, in scadenza di contratto nel 2020, che il club di Abramovich rischierebbe di perdere a zero euro fra un anno. Il giocatore intanto è in ritiro con la nazionale (gioca sabato contro il Kazakistan e martedì 11 contro la Scozia) e vorrebbe conoscere il proprio futuro una vota terminati gli impegni con i Diavoli Rossi. Il direttore generale del resl José Ángel Sánchez è stato a Londra nei giorni scorsi per sbloccare la situazione, aumentando l’offerta da 100 a 120 milioni, compresi i bonus.