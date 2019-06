(ANSA) – ROMA, 4 GIU – Stando alla Press Association e al Daily Mirror, il conservatore Boris Johnson non vedrà Donald Trump oggi a Londra nonostante la proposta da parte di quest’ultimo per un incontro faccia a faccia. L’ex ministro degli Esteri britannico e il presidente degli Stati Uniti hanno invece avuto una “amichevole” conversazione telefonica, per iniziativa di quest’ultimo, riferisce il quotidiano.