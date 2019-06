(ANSA) – BOLOGNA, 4 GIU – La media spettatori della serie A di pallacanestro sfonda quota quattromila. Un dato, esattamente di 4.003 spettatori a gara, in crescita del 6,4% rispetto alla scorsa regular season, quando si era fermato a quota 3.753. Si tratta dell’affluenza più alta dalla stagione 1997/98, quando la media raggiunse quota 4.050. Il totale spettatori è stato di 960.823 mentre gli incassi sono stati pari a 12.602.781 euro, per una media a partita di 52.512 euro. Anche in questo caso è il miglior risultato a partire dalla stagione 1978/79 (il record precedente risaliva alla stagione 1997/9 con 52.412 euro). “Dopo i positivi segnali che avevamo avuto dal girone di andata – commenta il presidente della Lba, Egidio Bianchi -, aver superato la soglia dei quattromila è una conferma della crescita dell’interesse verso il nostro campionato. Si tratta di un aumento frutto anche del lavoro che ha visto impegnata la LBA e i club per diffondere e comunicare sempre meglio le emozioni e lo spettacolo della Serie A”.