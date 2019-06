(ANSA) – NOVARA, 4 GIU – Il Comune di Novara riconosca la cittadinanza onoraria a Ahmadreza Djalali, il ricercatore iraniano arrestato in Iran con l’accusa di essere una spia e dall’aprile 2016 recluso nel carcere di Evin, nei sobborghi di Teheran. La richiesta è dell’Ordine dei medici di Novara, dove Djalali ha lavorato. Condannato a morte, nonostante si sia sempre proclamato innocente, l’esecuzione è stata sospesa. “Attribuendo la cittadinanza onoraria ad Ahmadreza Djalali, il Comune di Novara potrà dare un importante messaggio, non solo simbolico ma anche come motivo per riportare all’attenzione di tutti una vicenda ai limiti del surreale”, sostiene il presidente dell’Ordine dei Medici, Federico D’Andrea, che ha incontrato oggi il sindaco di Novara, Alessandro Canelli. Il primo cittadino si è detto d’accordo con l’iniziativa e ha assicurato che porterà la proposta in conferenza dei capigruppo perché venga approvata in una prossima seduta del consiglio comunale. (ANSA).