(ANSA) – TEHERAN, 4 GIU – Tra le principali eredità lasciate da Ruhollah Khomeini all’Iran vi è “la resistenza e il rifiuto di arrendersi davanti agli ostacoli e ai problemi”. Lo ha detto oggi il suo successore come Guida della Repubblica islamica, Ali Khamenei, in un discorso nel mausoleo del fondatore della Repubblica islamica, di cui oggi in Iran si commemora il trentennale della morte. Per l’anniversario è stata concessa come ogni anno una giornata di vacanza, in modo da favorire la partecipazione alle cerimonie in ricordo dell’imam che guidò la rivoluzione contro l’ultimo scià Reza Pahlavi. Decine di migliaia di persone sono attese in particolare al mausoleo dedicato a Khomeini a Teheran.