(ANSA) – BOLOGNA, 4 GIU – Lo scrittore texano Joe Lansdale, autore di romanzi con protagonisti i detective Hap & Leonard, sarà ospite il 6 luglio di ‘Cesenatico noir’, in una serata speciale nell’ambito della ‘Notte rosa’, anteprima del festival del giallo, dal 25 al 28 luglio. La seconda edizione della rassegna, con la direzione artistica di Stefano Tura ed il coordinamento di Luca Crovi, scrittore e critico, ospiterà oltre venti autori, da Carlo Lucarelli a Massimo Carlotto, da Maurizio De Giovanni a Patrick Fogli, Grazia Verasani, Francesca Bertuzzi, Sandrone Dazieri e Arne Dahl. Lansdale sarà in piazza delle Conserve, alle 21.30, per un talk insieme allo scrittore Lew Shiner e a Seba Pezzani, autore di ‘Joe Lansdale. In fondo alla palude’. Il festival prevede poi due incontri al giorno con gli autori, alle 18 alla terrazza del Grand Hotel ed alle 21.30 in piazza Ciceruacchio. Nella giornata di apertura protagonisti Francesca Bertuzzi, autrice de ‘Il carnefice’ debutto che è stato un caso per il successo ottenuto, e Matteo Cavezzali (in uscita il suo secondo romanzo, ‘Nero d’inferno’). Sarà inaugurata alla Galleria Comunale d’arte, la mostra ‘Zagor e il mare’. Il 26 incontreranno il pubblico Marcello Simoni e Barbara Barladi, poi De Giovanni e Sara Bilotti. Il 27 ci saranno Fogli e Varasani, quindi Lucarelli e Chiara Moscardelli, e alle 23 la proiezione della puntata ‘Vai cpl liscio’ della serie tv ‘L’ispettore Coliandro. Il ritorno 3’. Nella giornata conclusiva previsti Dazieri e Nicoletta Vallorani; e infine Carlotto e Ilaria Tuti. “Un grazie particolare va ai librari indipendenti che sostengono il festival – ha detto Tura – lo scorso anno sono stati venduti in tre giorni oltre 600 libri, una cifra incredibile”. (ANSA).