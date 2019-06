(ANSA) – ROMA, 4 GIU – E’ morto Mario Gullace, il figlio di Teresa, la donna che ispirò il personaggio il personaggio di Anna Magnani in Roma città aperta. Teresa Gullace era nata a Cittanova (Reggio Calabria) e una volta trasferita a Roma incontrò il marito, Girolamo, che fu arrestato dai nazisti nel corso di un rastrellamento nel ’44. Teresa, assieme ad altre donne imparentate con gli arrestati, si recò nella caserma di viale Giulio Cesare per chiedere spiegazioni della retata. Vedendo il marito tra le grate di una finestra si avvicinò ma un soldato tedesco le sparò. Quando perse la vita Teresa Gullace era incinta del sesto figlio. La sua morte generò un moto di solidarietà e ribellione tra le partigiane, comprese le gappiste Marisa Musu e Carla Capponi. Il marciapiede dove Teresa cadde si trasformò in una sorta di sacrario con candele e fiori. La donna divenne simbolo della resistenza romana e nel 1977 fu insignita dalla medaglia d’oro al merito civile.