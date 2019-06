(ANSA) – NEW DELHI 04 GIU – Nel giro di tre mesi le donne potranno viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi pubblici di Delhi, autobus e metropolitane. La rivoluzione rosa della mobilità nella capitale è stata lanciata nei giorni scorsi da Arwin Kejriwal, governatore della città metropolitana, che ha detto che non appena saranno definite le modalità di accesso gratuito, sarà la sua amministrazione a rifondere il costo dei biglietti all’Azienda che gestisce la rete di trasporto pubblico. Secondo Kejriwal la possibilità di muoversi senza spese aiuterà le donne prima di tutto a viaggiare in modo più sicuro, evitando sia gli incidenti, sia gli episodi di molestie, all’ordine del giorno nei pulmini privati condivisi. Secondo dati della DMRC, la Delhi Metro Rail Corporation, l’Azienda del trasporto pubblico della capitale, le donne oggi rappresentano appena il 25 per cento del totale dei viaggiatori.