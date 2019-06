CARACAS – La Asamblea Nacional (AN) debatió este martes 04 de junio el informe sobre la emergencia humanitaria compleja de la salud infantil, en el cual los diputados denunciaron los últimos fallecimientos de niños y adolescentes por causa del déficit hospitalario y la escasez de alimentos y medicamentos.

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, alertó a la comunidad internacional que sea un mecanismo para que visualicen lo que sucede en el país, y apoyen al Parlamentos en sus esfuerzos de culminar con las “catástrofes” que muchos ciudadanos actualmente atraviesan.

“La atención a los más vulnerables siempre ha sido la bandera de lucha de este parlamento desde sus inicios. Celebro el trabajo que han hecho todos los diputados al denunciar la crisis y el esfuerzo para lograr abrir el canal humanitario, pese a la persecución política que eso conlleva. Hoy estamos al borde de una catástrofe, la cual está en los ojos de millones de países vecinos, quienes han acogido a los migrantes venezolanos. Nuestra lucha es clara y es lograr que la ayuda llegue a los más necesitados”, expresó Guaidó.

Por su parte, la diputada, Manuela Bolívar, explicó que los niños fallecidos no son consecuencia de las sanciones impuestas al régimen usurpador de Nicolás Maduro, sino que afirmó que sus muertes se deben a que no se invirtió en un programa de trasplante en el país.

“Para temas humanitarios no hay sanciones por lo que eso no puede usarse de excusa. Nuestro compromiso político no es solo denunciar, sino lograr que esto cese cuanto antes, porque cada día que pasa representa más pérdidas humanas”, señaló Bolívar.

La parlamentaria le solicitó a sus compañeros tomar registro de los casos de los niños y fallecidos, para crear un expediente que garantice que sus muertes no quedarán impunes a la justicia.

“Pequeñas tumbas blancas que antes no se veían con frecuencia, hoy las observamos más, porque son el reflejo de lo que ocurre en el país. Hoy mostrar esta realidad en la Asamblea Nacional no es solo sensibilizar más acerca de la crisis, sino que es asumir la causa de que en Venezuela se reconociera que hay una emergencia humanitaria, que necesitamos ayuda y que cada día sin recibir la atención significa más niños muertos” indicó.

Con relación al debate sobre el informe de la emergencia humanitaria compleja que alerta la catástrofe nacional, siendo éste el otro punto del Orden del Día, la diputada a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, Mildred Carrero, explicó que todas las denuncias que recibe a diario el parlamento no serán en vano, porque las remitirán a instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que sean escuchadas y atendidas.

“Alertamos a toda la comunidad internacional: en el país se están presentando cierres de instituciones educativas privadas, por falta de pago, lo que ha inducido a la diáspora de cientos de docentes, quienes se están yendo a otras naciones para buscar mejores condiciones de vida. En Venezuela hay dos realidades, la de Caracas y la del resto del país”, puntualizó Carrero.