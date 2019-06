CARACAS – Tramite un comunicato stampa la formazione messicana dei Monarcas de Morelia ha annunciato l’acquisto dell’attaccante italo-venezuelano Fernando Aristeguieta De Luca proveniente dall’America de Cali.

La notizia del trasferimento dell’attaccante di origine friulana era nell’aria da diversi giorni, per la precisione da venerdì. Il calciatore con un breve passaggio nel Centro Italiano Venezuelano di Caracas aveva un contratto con l’América fino al 2021, ma i giallorossi messicani hanno fatto di tutto per farsi del cartellino del bomber della nazionale venezuelana.

L’attaccante di origine triestina ha diverse esperienze all’estero. Prima di volare nel vecchio continente ha giocato nel settore giovanile del San Ignacio de Loyola, del CIV di Caracas e del Caracas. Con la formazione della Cota 905 ha esordito in Primera División nel 2010 disputando 71 gare ufficiali e segnando 31 reti.

Nelle pupille dei tifosi del Caracas é rimasta impressa la tripletta segnata all’ultima giornata nel “clásico” contro il Deportivo Táchira a San Cristóbal.

Poi nel 2013 é andato a rinforzare il Nantes, e con la squadra gialloverde ha collezionato 45 presenze segnando 11 gol. Poi ha rinforzato il Philadelphia Union (21 presenze, 5 reti) e i francesi del Red Star (8 gare, 1 gol). Nella stagione 2016-2017 é ritornato al Nantes giocando 5 gare ma senza andare a segno.

Infine nella sessione di calciomercato invernale é andato in Portogallo per giocare con il Nacional (3 caps, 1 gol). Con i bianconeri portoghesi, l’esperienza non é stata positiva; a fine campionato la squadra é retrocessa nella serie B del campionato lusitano.

Poi ci fu il ritorno al Caracas, dove tra campionato e coppe (Venezuela e Sudamericana) ha disputato 31 gare mettendo a segno 17 reti. Grazie alle ottime prestazioni con il Caracas, Aristeguieta De Luca entra nei radar dell’América di Cali che lo acquista nella seconda metà del 2018. Con la squadra scarlatta disputa, tra Campionato e Copa Águila, 38 gare segnando 21 reti diventando uno dei perni dell’attacco.

Attualmente, il bomber di origine italiana é in ritiro con la nazionale negli Stati Uniti dove si sta preparando insieme ai suoi compagni per partecipare alla Coppa America che si disputerà in Brasile tra il 14 giugno ed il 7 luglio.

(Di Fioravante De Simone)