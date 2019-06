CARACAS – Un famoso poema dell’ex calciatore argentino Enrique ‘Kike’ Wolff recita: “Come puoi sapere cos’è la musica, se non hai mai cantato dalla curva”. Questa frase riassume la passione che possono trasmettere i tifosi ai calciatori in campo, per questo motivo sono considerati il 12º uomo in campo.

Afferrandosi a questo, la nota ditta di alimenti venezuelana Empresas Polar ha lanciato una campagna pubblicitaria: “Juntos somos el 12” (Insieme siamo il 12º giocatore), per incitare e promuovere l’amore verso la Vinotinto.

Va ricordato che tra nove giorni, la nazionale venezuelana farà il suo esordio nella Coppa America, il torneo di calcio più antico del mondo.

“In Empresas Polar abbiamo sempre supportato il calcio da più di 20 anni con diverse iniziative dei nostri marchi. Quest’anno che c’è un evento internazionale, la nostra nazionale sarà in campo e farà di tutto per portare in alto il nome del Venezuela. Insieme ai tifosi noi saremo lì ad incitarla. Questa campagna pubblicitaria rappresenta lo sforzo e la collaborazione di molte personalità del mondo artistico e dello sport, che di forma disinteressata hanno aderito con il loro talento per incitare la Nazionale” ha dichiarato durante la conferenza stampa Carlos Martínez, direttore del marketing sportivo della ditta di alimenti.

Nel video “Juntos somos el 12” ci sono campioni dello sport come Wuilker Fariñez, Tomás Rincón, José Altuve, Omar Vizquel, l’italo-venezuelano Andrés Galarraga Padovani ed altri.

Mentre nella conferenza stampa c’erano alcuni dei protagonisti del boom vinotinto come Renny Vega, José Manuel Rey, Jorge “zurdo” Rojas e l’italo-venezuelano Miguel Ángel Mea Vitali.

A rappresentare il calcio in rosa c’era la guiness dei primati Verónica Herrera, calciatrice più giovane ad aver partecipato ad una Coppa Libertadores con 12 anni, 10 mesi ed 8 giorni. Tra gli altri record della Herrera c’è quello di aver partecipato a due edizioni dei mondiali di calcio Under 17, in entrambi i casi ha chiuso al quarto posto.

Sul palcoscenico sono saliti altri rappresentanti della ditta alimentare del rione Los Cortijos come il presidente Lorenzo Mendoza.

Tra il pubblico c’erano i genitori di Wuilker Fariñez e dell’italo-venezuelano Fernando Ariseguieta De Luca.

(di Fioravante De Simone)