CARACAS – Dopo il pari 1-1 in amichevole con l’Ecuador, la Vinotinto é pronta per una nuova sfida domani, alle 20:30, sfiderà il Messico. A fare da cornice a quest’affascinate gara sarà il Mercedes-Benz Stadium della città di Atlanta, negli Stati Uniti. su questo campo farà da padrone di casa Josef Martíz, ex attaccante del Torino attualmente in forza all’Atlanta United.

Questa gara servirà come preparazione per affrontare nel migliore dei modi la Coppa America in programma in Brasile, tra il 14 giugno ed il 7 luglio.

Nella gara disputata sabato a Miami la Vinotinto ha mostrato alcune lacune che sicuramente saranno coperte nella sfida di domani. Nel Hard Rock Staium di Miami la Nazionale venezuelana si é portata in vantaggio con il calcio di rigore trasformato da Roberto Rosales al 38esimo. Gli ecuadoriani hanno trovato il pari al 91esimo con l’ex West Ham United Enner Valencia.

Quello di domani sarà il 14esimo confronto tra aztechi e venezuelani con un bilancio di quattro pareggi e nove sconfitte.

Il primo precedente risale al 14 febbraio 1938, durante i Giochi Centroamericani e dei Caraibi di Città del Panamá, quel giorno la Vinotinto perse per 1-0. Quella contro gli aztechi fu la seconda sfida ufficiale di una selezione venezuelana di calcio.

La prima volta che la Vinotinto ha strappato un pareggio al Messico é stato il 12 ottobre 2010, quando pareggiarono 2-2 a Ciudad Juarez. Per la vinotinto ci fu la doppietta di Juan Arango (6’ e 40’), mentre per i messicani le reti furono griffate da Javier Hernández (34’) e Dos Santos (61).

Mentre l’ultimo confronto tra queste due nazionali é stato durante la fase a gironi della Coppa America del 2016: 1-1 a Houston. La Vinotinto andò in vantaggio con José Manuel Velazquez (10’), il definitivo 1-1 arrivò grazie a José Corona (80’).

Questa gara servirà ad entrambe le nazionali come preparazione per gli impegni internazionali. Il Messico parteciperà dal 15 giugno al 7 luglio nella Coppa de Oro dove affronterà Cuba (il 15 a Los Angeles), Canada (19 a Denver) e Martinica (il 23 a Charlotte).

Il Venezuela farà il suo esordio il 15 giugno contro il Perù sul campo dell’Arena do Gremio, tre giorni dopo dovrà fare i conti con i padroni di casa tra le mura dell’Arena Forte Nova a Salvador de Bahia. Infine, il 22 giocherà contro la Bolivia, nello stadio Mineirao

(di Fioravante De Simone)