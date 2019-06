(ANSA) – VIVENZA, 5 GIU – Un principio di incendio ad un trave ha colpito, questa notte, il Ponte degli Alpini a Bassano del Grappa (Vicenza). I vigili del fuoco lo hanno subito domato e sono scattate le indagini per appurare le cause che hanno innescate le fiamme. Il Ponte degli Alpini è in restauro da tempo.