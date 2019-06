(ANSA) – ROMA, 5 GIU – Ho voluto essere qui anche se sono giorni impegnativi in Italia”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo all’evento organizzato dall’Ice “The Italian technologies for Vietnam’s smart and circular economy”, al Melia Palace Hotel di Hanoi sottolineando l’importanza del Vietnam per le aziende italiane e rimarcando che “il governo guarda con favore al rafforzamento del sostegno anche finanziario alle aziende che investono nel Paese. Il Vietnam è infatti parte della “push strategy” di Sace”. “Il Vietnam è una società giovane e in crescita, e il made in Italy può essere apprezzato sempre più, visto che offriamo prodotti di elevata qualità e che rivelano quell’ingegno che ci fa conoscere in tutto il mondo. Il Vietnam è un mercato prioritario e strategico per le nostre imprese”, sottolinea ancora Conte.