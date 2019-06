(ANSA) – FIRENZE, 5 GIU – Cambio di programma per gli azzurri che stanno preparando a Coverciano le partite contro Grecia e Bosnia valide per le qualificazioni europee: Mancini ha spostato a questa mattina l’unico allenamento previsto, nel corso del quale sono state fatte esercitazioni mirate per reparto. Al gruppo si è aggregato Kean dopo aver saltato la partitella di ieri pomeriggio con i Primavera del Bologna: il giovane attaccante della Juve era rimasto precauzionalmente a riposo per fastidi muscolari. Gli stessi fastidi con cui è alle prese Spinazzola che al contrario del compagno anche oggi ha lavorato in modo differenziato.