(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 5 GIU – “L’eutanasia e il suicidio assistito sono una sconfitta per tutti. La risposta a cui siamo chiamati è non abbandonare mai chi soffre, non arrendersi, ma prendersi cura e amare per ridare la speranza”. Lo dice Papa Francesco in un tweet, il giorno dopo la notizia della vicenda di Noa, la giovane ragazza olandese che ha scelto di morire perché depressa dopo gli abusi subiti da bambina.