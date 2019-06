(ANSA) – ROMA, 5 GIU – L’Italvolley femminile non si ferma e con una grande prova domina il Giappone 3-0 (25-21, 25-16, 25-22), conquistando il settimo successo nella Nations League 2019. Le azzurre di Davide Mazzanti sono state protagoniste di una prova praticamente perfetta: ritmo alto, numero limitato di errori e una fase muro-difesa eccellente. Il 3-0 sul Giappone permette a De Gennaro e compagne salire al primo posto della classifica generale, attualmente insieme alla Turchia, e soprattutto di compiere un importante passo verso la Final Six di Nanchino. “Le ragazze sono state bravissime dal punto di vista tattico e penso che questa sia stata la miglior gara che abbiamo disputato contro il Giappone – le parole di Mazzanti -. Dopo il Mondiale sono convinto che si sia creata un’identità e chi entra nel gruppo si immerge sia nel nostro sistema di gioco, sia nel modo di stare in campo”.