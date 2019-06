(ANSA) – TERNATE (VARESE), 5 GIU – Una donna di 40 anni è stata denunciata dai carabinieri per aver accoltellato il marito, al culmine di una lite, nella loro abitazione di Ternate (Varese). L’uomo, un 39enne, non sarebbe in pericolo di vita. E’ accaduto all’alba: dopo aver discusso animatamente per tutta la notte, per un motivo non noto, la donna ha impugnato un grosso coltello da cucina e ha sferrato un fendente all’addome del consorte. Le sue grida hanno allarmato i vicini che hanno chiamato 112. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Circolo di Varese, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. (ANSA).