ROMA. – C’è sempre il Real Madrid al centro del mercato. Il club 13 volte campione d’Europa ha ufficializzato l’arrivo dall’Eintracht Francoforte del giovane attaccante Luka JOVIC, per il quale gli spagnoli pagheranno 60 milioni di euro. Di questi, 12 andranno al Benfica che quando i tedeschi avevamo esercitato l’opzione di acquisto aveva mantenuto il diritto di ricevere il 20% su una futura cessione da parte dell’Eintracht.

E dal Portogallo arrivano conferme su un incontro in programma nelle prossime ore tra i rappresentanti del tecnico dello Shakhtar Paulo FONSECA e una rappresentanza della dirigenza della Roma, segno che l’arrivo del tecnico lusitano a Trigoria è cosa fatta: per lui un biennale da 2,5 milioni di euro a stagione.

L’arrivo di un altro allenatore portoghese, Jorge JESUS, è stato invece ufficializzato dai brasiliani del Flamengo, che come alternativa all’ex di Benfica e Sporting avevano preso in considerazione Rino GATTUSO, che secondo Uol Esporte aveva dato al Ceo dei carioca, Bruno Spindel, la disponibilità di trasferirsi a Rio. Ma non se ne farà nulla, perché è stato scelto Jorge Jesùs.

In Italia c’è sempre il rebus Juve, anche se l’annuncio di SARRI dovrebbe essere imminente, mentre a Genova sponda blucerchiata è probabile l’arrivo di PIOLI. Per il Genoa sembra certo l’addio di Prandelli, il cui posto dovrebbe essere preso da ANDREAZZOLI.

GIAMPAOLO è ormai del Milan, dove vorrebbe portarsi dietro ANDERSEN e PRAET. I loro arrivi, e quello di TONALI dal Brescia, potrebbero essere finanziati almeno in parte dalla cessione di ROMAGNOLI in Premier League, dove il rossonero ha molti estimatori.

DZEKO ha comunicato alla dirigenza della Roma che andrà all’Inter, rimane da fissare la cifra: un accordo potrebbe essere trovato a 13 milioni. In casa giallorossa si pensa ora ad ANDRE’ SILVA come possibile sostituto del bosniaco, visto che il portoghese tornerà al Milan dal Siviglia. Per CUTRONE potrebbe farsi avanti il Torino, specialmente se cederà BELOTTI (anche per il ‘Gallo’ c’è l’interessamento della Roma, che dal Toro vorrebbe anche IZZO, se Cairo abbasserà la pretese).

L’Hertha Berlino insiste con il Napoli per avere DIAWARA, ma Ancelotti insiste per avere LOZANO del Psv Eindhoven: il ds Giuntoli è al lavoro per accontentarlo, e studia anche se ci sia un modo per arrivare al colombiano JAMES. La Lazio, che ha in mano il bomber WESLEY del Bruges, rischia di farsi sfuggire SZOBOSZLAI, ‘stellina’ del Salisburgo sul quale c’è ora la Juventus, che vorrebbe prenderlo e girarlo al Genoa. Al ds dei biancocelesti Tare piace anche DANI CEBALLOS, ma il Real Madrid chiede troppo.