ROMA. – Il “bacione” inviato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, allo scrittore Roberto Saviano, annunciando sui social la revisione dei metodi per l’assegnazione delle scorte, non è andato giù al Consiglio d’Europa che ha aggiunto la “minaccia” del titolare del Viminale alle ‘allerte’ pubblicate sulla piattaforma per la protezione dei giornalisti del Consiglio d’Europa.

Un monito nei confronti del vicepremier da parte di Strasburgo che ha classificato il caso come “intimidazione attribuibile allo Stato” inserendolo tra quelli di massima pericolosità per l’incolumità dei giornalisti. Il casus a cui si fa riferimento risale alla scorsa settimana, quando Salvini aprì una sua diretta Facebook con un “bacione a Saviano” per poi proseguire: “Sto lavorando anche a una revisione dei criteri per le scorte che impegnano ogni giorno in Italia più di duemila donne e uomini delle forze dell’ordine”.

“Non interverrò su casi personali”, specificò allora Salvini che già in passato, però, ventilò l’ipotesi di “valutare” la possibilità di togliere la scorta allo scrittore campano, salvo poi tornare sui suoi passi giorni dopo. Dichiarazioni che tornano anche nella nota del Consiglio d’Europa, nel passaggio in cui si spiega che “questa non è la prima volta che Salvini minaccia Saviano di togliere la protezione della polizia”.

“Aggiorneremo i criteri valutando oggettivamente e tecnicamente, non politicamente, per simpatia o antipatia, perché il tema della sicurezza è troppo delicato – le parole di Salvini della scorsa settimana -. Ci saranno criteri oggettivi per verificare chi avrà più bisogno di più protezione e chi invece, non correndo più alcun rischio a detta dei tecnici degli uffici competenti, potrà fare a meno di quei carabinieri, poliziotti o finanzieri di scorta”.