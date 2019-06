(ANSA) – MILANO, 05 GIU – Antonio Conte non lascia nulla al caso e visita anche la struttura dello stadio comunale di Cornaredo a Lugano. Il tecnico nerazzurro ha raggiunto il Canton Ticino per visionare le strutture sportive che ospiteranno l’Inter nella prima fase del ritiro estivo. La squadra si allenerà a Lugano per preparare l’International Champions Cup. Intanto la società si muove sul mercato. Edin Dzeko è sempre più vicino: ci sarebbe già un accordo col giocatore per tre anni di contratto a 4.5 milioni più bonus. Nei prossimi giorni Inter e Roma cercheranno un’intesa sulla formula dell’operazione. Si lavora anche per Barella del Cagliari, trattativa che includerà i cartellini di alcuni giovani dell’Inter. È forte l’interesse, poi, per Chiesa che piace anche alla Juventus ma la nuova proprietà americana della Fiorentina ne vuole fare un punto di riferimento per il nuovo ciclo.