(ANSA) – PARIGI, 5 GIU – A Caen, uno dei luoghi sacri delle commemorazioni dello Sbarco in Normandia, poi un faccia a faccia con Emmanuel Macron, quindi una colazione a due: il programma di Donald Trump, reduce dalla visita in Gran Bretagna, è composto di momenti di raccoglimento e celebrazione ma anche dell’atteso incontro con il capo dell’Eliseo dopo le polemiche di alcuni mesi fa. Trump renderà omaggio, nel cimitero di Colleville, ai militari americani caduti poi il momento con il presidente francese, con il quale ha avuto rapporti molto contrastati: straordinari al loro primo incontro, dopo l’elezione di Macron, molto tesi qualche mese più tardi, per l’emergere di disaccordi tuttora esistenti e per alcuni tweet al vetriolo del capo della Casa Bianca. I dissensi, fra Washington e Parigi, sono sempre sul tavolo: clima, nucleare iraniano, ruolo dell’Europa, accordi commerciali ed esercito europeo sono soltanto alcuni dei temi più spinosi.