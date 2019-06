TORINO. – Per Cristiano Ronaldo è finito un incubo. L’ex modella statunitense Katheryn Mayorga, che l’aveva accusato di stupro in una notte di dieci anni fa in un hotel di Las Vegas, ha ritirato la denuncia. L’atto di ‘voluntary dismissal’ – si è appreso oggi – è stato firmato dalla donna e depositato, qualche giorno fa, presso il Tribunale dello Stato del Nevada. Non è dato sapere se dietro la decisione ci sia stato un accordo con il fuoriclasse portoghese, che ha sempre negato ogni accusa. In ogni caso la vicenda si chiude qui.

La Mayorqa aveva accusato CR7 di averle usato violenza nel luglio del 2009, quando era appena passato dal Manchester United al Real Madrid. La squadra spagnola era impegnata in una tournèe estiva negli Stati Uniti e CR7, secondo l’accusa sarebbe stato protagonista di una “notte brava”. Per non sollevare il caso la modella avrebbe pattuito con i legali di Ronaldo un compenso di 375 mila dollari.

Ma nell’autunno dello scorso anno la polizia di Las Vegas, in seguito alla denuncia della donna, aveva riaperto il caso. E all’inizio dell’anno aveva anche ordinato che l’attaccante della Juventus si sottoponesse all’esame del Dna, richiesta che era stata inviata alle autorità giudiziarie italiane competenti. Lo scopo – era stato spiegato – era quello di confrontare i risultati del test con le tracce di Dna trovate sugli abiti dell’ex modella. La richiesta della polizia di Las Vegas non aveva sorpreso più di tanto i legali dell’asso portoghese dal momento che il ritrovamento di tracce di biologiche – aveva sostenuto l’avvocato Peter Christiansen – non era prova di violenza.

“Ronaldo – aveva detto il legale – ha sempre sostenuto che quanto accaduto nel 2009 è stato di natura consensuale. Non sorprende che il Dna possa essere presente, né che la polizia facci questa richiesta standard nelle indagini. Il caso Ronaldo-Mayorga è poi passato in secondo piano fino alla novità emersa oggi. Secondo quanto riferito da Bloomberg, gli avvocati della modella, Leslie Stovall e Peter Christiansen, non hanno commentato il ritiro delle accuse.

L’agenzia americana riferisce che anche la polizia di Las Vegas, che aveva riaperto l’indagine, non ha rilasciato dichiarazioni. Nessun accenno neppure da Ronaldo, almeno fino ad ora, sulla conclusione del caso. Oggi CR7, impegnato con la nazionale del Portogallo, ha preferito festeggiare i suoi gemellini, nel giorno del loro compleanno. “Peccato non poter essere lì con voi”. Anche la madre, Maria Dolores Alveiro ha dedicato un post ai bimbi: “Oggi è un giorno speciale, i miei ragazzi fanno 2 anni”.