CARACAS. – L’attaccante venezuelano Andrés Ponce giocherà la prossima stagione con l’Ajmat Grozny, formazione della Liga Premier russa. Il giocatore nato a Maracaibo l’11 novembre 1996 ha siglato un contratto che lo legherà ai “lupi” per le prossime 4 stagioni.

Nella squadra cecena avrà come compagno il connazionale Wuilker Ángel. Nell’ultimo campionato Ponce ha difeso la maglia dell’Anzhí Majachkalá, partecipando a 27 gare (24 partendo come titolare) e segnando 13 reti, ma non é riuscito ad evitare la retrocessione chiudendo con 20 punti in 18 gare disputate.

Il calciatore era conteso anche dai turchi del Trabzonspor ed era nella lista preliminare per partecipare nella Coppa America Brasile 2019.

Figlio di un venditore ambulante colombiano, è nato nel Comune di La Cañada de Urdaneta, appartenente alla città di Maracaibo; Andrés è cresciuto nelle giovanili del El Tablazo (2004-2008), del Unión Atlético Maracaibo (2008-2012) e in quelle del Deportivo Táchira dal 2012. Il 27 gennaio 2013, a 16 anni, esordisce in Primera División giocando dal primo minuto la partita vinta per 1 a 0 contro il Yaracuyanos. Con il “carrusel aurinegro” colleziona altre 6 presenze nella stagione 2012-2013 ed altre 3 in quella seguente.

Grazie alle sue prestazioni con gli andini, Andrés viene convocato con la Vinotinto U17 partecipando al Campionato sudamericano di categoria, in Argentina nel 2013, nel quale in 8 partite (per un totale di 720 minuti) segna ben 7 gol che contribuiscono al raggiungimento del secondo posto nella competizione e qualificandosi per il mondiale negli Emirati Arabi Uniti.

Nel luglio 2014 si trasferisce in prestito ai Llaneros della Primera División. Con il “batallón santo” fa il suo esordio contro una formazione storica del calcio venezuelano: il Portuguesa.

Dopo l’esperienza con il Llaneros viene acquistato dalla Sampdoria che lo gira in prestito ai portoghesi dell’Olhanense, con i “Leões de Olhão” disputa 17 gare e segna un gol. Dopo una stagione in Portogallo torna in Italia per giocare con la primavera dei blucerchiati. Con la Samp in 25 gare ha messo a segno 24 gol. Questa prestazione con le giovanili della società blucerchiata gli permise di esordire in prima squadra contro la Juventus, durante la gara valevole per l’ultima giornata della stagione 2015-2016.

Ma dopo quel campionato da favola, non è riuscito a sfondare nel vecchio continente. Con il Lugano ha disputato appena 8 incontri (due di questi partendo come titolare). Nei 211 minuti che è rimasto in campo non è andato mai in gol. Poi c’è stata anche l’esperienza in Portogallo con la maglia dell’Olhanense. Con la formazione della serie B lusitana ha giocato 470 minuti distribuiti in 13 gare riuscendo ad andare in gol in una sola occasione.

Nel Bel Paese difende anche le maglie di Livorno (7 presenze, 1 gol) e Feralpisaló (10 presenze, 1 gol).

I tifosi dell’Ajmat Grozny e quelli della nazionale venezuelana sperano di rivedere quell’attaccante che ha incantato tutti con la maglia della Vinotinto Under 17 nel 2013. Quella performance gli permise di fare il grande salto nel vecchio continente.

(di Fioravante De Simone)