(ANSA) – MILANO, 6 GIU – Il sindaco di Milano vieti la ‘Festa del Sole’ di Lealtà e Azione: lo chiede Roberto Cenati, Presidente dell’Anpi provinciale di Milano, spiegando che per il 5 e 6 luglio prossimi l’organizzazione neofascista ha preannunciato la sua annuale festa che dovrebbe svolgersi a Milano. L’anno scorso l’iniziativa ha avuto luogo ad Abbiategrasso, “con la partecipazione di esponenti della Lega, di Fratelli d’Italia e di Forza Italia”. “Ci rivolgiamo al Sindaco di Milano perché impedisca, come votato in Consiglio Comunale nel gennaio 2018, la concessione di spazi pubblici – scrive Cenati – ad organizzazioni che non garantiscano il rispetto dei valori e dei principi della Costituzione repubblicana e alle pubbliche autorità perché facciano tutto il possibile per evitare che Milano, capitale della Resistenza, subisca un ulteriore vergognoso oltraggio”.