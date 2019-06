(ANSA) – ROMA, 6 GIU – “Inizia una trattativa per fermare la procedura d’infrazione. Non ci devono essere manovre correttive, noi dobbiamo spiegare quello che abbiamo fatto fino ad ora, portare avanti le nostre politiche di lotta all’evasione e di abbassamento dei costi del lavoro. Questa trattativa deve passare dal Parlamento: ci devono essere degli atti di indirizzo da parte delle forze politiche, perché in questo momento noi non possiamo permettere che si tolgano diritti ai cittadini e alle imprese. Noi dobbiamo fare più investimenti, non meno investimenti”. Lo ha detto Luigi Di Maio intervistato da Radio Anch’io su Rai Radio1.