(ANSA) – ROMA, 6 GIU – “Vogliamo portare avanti i sogni di Antonio e rendere attuale il suo pensiero, per non lasciare che sia passato ma presente e futuro”: con queste parole Luana Moresco, fidanzata di Antonio Megalizzi tragicamente colpito nell’attentato di Strasburgo lo scorso 11 dicembre, ha presentato la nascita della Fondazione Megalizzi all’Università Roma Tre nell’ambito del Festival delle Radio Universitarie. La Fondazione, che sarà creata nei prossimi mesi, sarà “un modo non solo per ricordarlo, ma per permettergli di portare avanti ciò in cui credeva”, spiega ancora. “Ci sono tanti giovani che credono nell’Ue ed è importante che abbiano la possibilità di esprimere il proprio pensiero. Speriamo di riuscire a spiegare senza mai banalizzare le istituzioni europee come faceva tutti i giorni Antonio, che era capace di raccontare l’Europa con un linguaggio accessibile a tutti”. “Antonio non era mai sazio di conoscenza, di sapere di più e riuscire a capire per spiegare l’Europa e informare le persone”, sottolinea.