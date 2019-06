(ANSA) – ROMA, 6 GIU – Sorpresa nei quarti di finale del torneo femminile al Roland Garros, dove la campionessa uscente, la romena Simona Halep, è stata sconfitta ed eliminata dalla 17enne statunitense Amanda Anisimova. E’ la prima volta che la giovane tennista – impostasi con un netto 6-4, 6-2 – raggiunge le semifinali di uno slam, dove affronterà l’australiana Ashleigh Barty. La n.8 al mondo, nell’altra delle due partite rinviate ieri per la pioggia, ha battuto in due set la statunitense Madison Keys col punteggio di 6-3, 7-5. Anche per la Barty si tratta di una ‘prima volta’ nella semifinale di un major, che disputerà domani in contemporanea con l’altra sfida, anche questa inedita a questo livello, tra la 19enne ceca Marketa Vondrousova e la britannica Johanna Konta. Gli organizzatori hanno deciso che le due sfide si svolgeranno sui campi ‘Suzanne Lenglen’ e sul ‘Simonne Mathieu’, secondo e terzo più grandi del complesso tennistico parigino. Le semifinali maschili si terranno sul campo principale, ‘Philippe Chatrier’.