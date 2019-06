(ANSA) – FOGGIA, 06 GIU – Due migranti sono morti e uno è rimasto gravemente ferito e rischia la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina all’alba lungo la provinciale tra San Severo e San Marco in Lamis, nel Foggiano. I tre viaggiavano su una Lancia Libra condotta da un senegalese di 24 anni che è stato tratto in arresto con l’accusa di omicidio stradale. A bordo c’erano un altro migrante che è rimasto lievemente ferito. A quanto si è appreso, si tratta di braccianti agricoli regolari sul territorio che si stavano recando al lavoro. Una delle vittime – non ancora identificata – è deceduta all’istante, l’altra, invece, un gambiano di 24 anni, è morta dopo il ricovero all’Ospedale di San Giovanni Rotondo. Non ancora chiara la dinamica dell’incidente. A quanto si è appreso, la Libra è finita fuori strada ribaltandosi.