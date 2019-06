(ANSA) – NAPOLI, 6 GIU – Tre nuove rampe di accesso alla Tangenziale che sarà collegata direttamente a una rete di parcheggi nelle cave di tufo della Sanità con 2000 posti auto e bus in 60.000 metri quadrati di grotte. E’ questo il progetto lanciato da Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità di Napoli, in accordo con il Comune e Tangenziale, che trasformerà il rione Sanità in una porta di accesso a Napoli per turisti e pendolari, recuperando l’area alle spalle dell’Ospedale San Gennaro e drenando il traffico in entrata nella città. “La Sanità – spiega all’ANSA Poggiani – recupererà il suo ruolo originario di quartiere di servizio rispetto al centro storico intra moenia, completando un percorso di rinascita che è già evidente”. Il progetto prevede che pendolari e turisti potranno prendere ascensori che dai parcheggi nelle cave saliranno nel Bosco di Capodimonte, oppure prendere la metropolitana nella uscita delle Fontanelle in costruzione, mentre a piedi in pochi minuti saranno a Piazza Cavour.