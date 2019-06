(ANSA) – FIRENZE, 6 GIU – “Io titolare ai prossimi Europei? No, sono tornato in Nazionale pensando prima ai miei obiettivi con il Torino, poi con gli azzurri. Giocare titolare fa piacere ma, prima di tutto, fa piacere far parte della squadra della gente quale è la Nazionale”. Così Salvatore Sirigu, ai microfoni di Raisport: il portiere granata difenderà i pali dell’Italia sabato contro la Grecia in assenza dell’infortunato Donnarumma. “Ci aspettano due partite molto importanti contro avversari ostici che si giocheranno fino alla fine la qualificazione – ha proseguito Sirigu -. Bisogna scendere in campo con grande attenzione, senza frenesia, per evitare brutte sorprese. E’ questo che mi ha insegnato l’esperienza. Dovremo essere cauti, cercare di fare il nostro calcio e fare più punti possibile adesso per evitare eventuali calcoli alla fine”.