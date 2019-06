CARACAS. – La Vinotinto continua a fomentare i dubbi dei tifosi dopo il secondo test di preparazione verso la Coppa America Brasile 2019. La nazionale allenata da Rafael Dudamel é stata battuta in rimonta per 3-1 dal Messico.

Nella gara andata in scena sul campo del Mercedez-Benz Stadium della città di Atlanta, la Vinotinto passa in vantaggio con un bellissimo gol di Jhon Murillo dal limite dell’area. La parabola dell’ex Zamora ha sorpreso il portiere azteca che non é riuscito a respingere la palla.

La reazione del “Tri” non si é fatta attendere, al 32esimo Roberto Alvarado ha sfruttato nel migliore dei modi una palla rimasta incustodita nell’area venezuelana lasciando senza scampo al povero Fariñez. Si va al riposo sull’1-1 con i centroamericani dominando la sfida.

Nella ripresa, al 56esimo, la nazionale allenata da Gerardo “Tata” Martino segna il 2-1 grazie ad un tiro di Pizarro che sfrutta nel migliore dei modi un assist perfetto di Gallardo.

I messicani trovano il 3-1 con potente tiro mancino di Andrés Guardado al 76′. Lo staff tecnico della nazionale creola non solo é in ansia per il risultato, ma anche per le condizioni di Adalberto Peñaranda. L’ex Udinese é entrato al 76esimo al posto di Murillo, ma Dudamel l’ha dovuto sostituire all’85esimo per un infortunio, al suo posto é entrato l’italo-venezuelano Fernando Aristeguieta De Luca.

Per la nazionale allenata dal “Tata” Martino questa vittoria é un ottimo segnale in chiave Copa de Oro dove affronterà Cuba (il 15 a Los Angeles), Canada (19 a Denver) e Martinica (il 23 a Charlotte).

Mentre la nazionale di Dudamel ha lasciato tanti dubbi sopratutto nel reparto arretrato. La vinotinto farà il suo esordio il 15 giugno contro il Perù sul campo dell’Arena do Gremio, tre giorni dopo dovrà fare i conti con i padroni di casa tra le mura dell’Arena Forte Nova a Salvador de Bahia. Infine, il 22 giocherà contro la Bolivia, nello stadio Mineirao

Il tabellino

MESSICO – VENEZUELA 3-1

Reti: 0-1, min.18, Murillo. 1-1, min.32, Alvarado. 1-1, min.54, Rodolfo Pizarro. 3-1, min.75, Andrés Guardado.

Messico (3): Jonathan Orozco; Fernando Navarro (Jorge Sánchez, min.68), Diego Reyes, Néstor Araujo, Jesús Gallardo; Carlos Rodríguez, Edson Álvarez (Héctor Moreno, min.30), Erick Gutiérrez (Andrés Guardado, min.68); Roberto Alvarado (Carlos Antuna, min.68), Rodolfo Pizarro (Oberlin Pineda, min.55) e Raúl Jiménez (Alexis Vega, min.82). Allenatore: Gerardo Martino.

Venezuela (1): Wuilker Fariñez; Ronald Hernández, Yordan Osorio, Mikel Villanueva, Roberto Rosales; Júnior Moreno, Yangel Herrera (Juan Pablo Añor, min.60), Tomás Rincón; Jhon Murillo (Adalberto Peñaranda, min.76) (Fernando Aristeguieta, min.85), Darwin Machís (Jefferson Savarino, min.46) e Salomón Rondón (Josef Martínez, min.46). Allenatore: Rafael Dudamel.

Note: ammoniti: Erick Gutiérrez (M), Tomás Rincón e Roberto Rosales (V). Arbitro: Ted Unkel (Stati Uniti). Stadio: Mercedes Benz Arena, Atlanta.

(di Fioravante De Simone)