(ANSA) – MILANO, 06 GIU – “C’è grande entusiasmo, credo che siamo consapevoli di avere una grandissima opportunità. Ho parlato tantissimo con Antonio e garantiamo tanto lavoro. Ci dobbiamo aspettare un’Inter che possa tornare protagonista”. Javier Zanetti, intervistato da Sky Sport a Parigi a margine di un evento Fifa, alla vigilia dell’inizio della Coppa del Mondo femminile 2019, ha parlato così di Antonio Conte e delle prospettive dell’Inter con l’arrivo del nuovo tecnico nerazzurro. Le ambizioni sono importanti e il club si sta già muovendo sul mercato per regalare all’ex ct una squadra competitiva. Ieri c’è stato un incontro con il Cagliari per Nicolò Barella e Conte ha partecipato ad una cena che vedeva coinvolti anche il ds Ausilio e gli agenti di Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, giocatori che potrebbero essere inclusi nella trattativa. Si continua a lavorare per il trasferimento di Edin Dzeko mentre è ancora da definire il futuro di Mauro Icardi che sembra destinato a lasciare i colori nerazzurri.