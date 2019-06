(ANSA) – ROMA, 6 GIU – Lo Sport in Tour 2019 sta per tornare nel vivo delle sue competizioni per la seconda trance di Chianciano. L’evento organizzato dall’US Acli e che quest’anno è spalmato in 3 diversi week-end di giugno, aveva salutato il Comune della Valdichiana con le premiazioni e i tornei di calcio nel week-end. Su tutte, la finalissima di calcio a 11 Open disputata sabato a Chianciano. Un derby romano tra Gs Real Miami e Asd Iannaccone che ha visto prevalere il Real Miami che così si è laureato campione d’Italia Us Acli 2019. A premiare i neocampioni, il vicepresidente Luca Serangeli. Da domani, lo Sport in Tour tornerà con nuovi appuntamenti sportivi e congressuali. Dopo il calcio in tutte le sue declinazioni, la ginnastica, il judo e la pallavolo, tra domani e il 9 si svolgeranno le finali nazionali di nuoto SwimAcli 2019, arti marziali (karate, krav maga, kung fu, lotte cinesi e jeet kune do). Il via al secondo week-end di Sport in Tour sarà sancito dal Corso sulla Comunicazione ‘Olimpiadi ’26: quali opportunità’.