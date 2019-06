(ANSA) – ROMA, 6 GIU – “Questa mattina il segretario del Pd Zingaretti ha incontrato l’onorevole Luca Lotti. Nel corso del colloquio, che si è tenuto presso la direzione del Pd, il segretario ha chiesto a Lotti spiegazioni e chiarimenti circa le indiscrezioni uscite in questi giorni sugli organi di informazione riguardanti le inchieste sulla magistratura e sul Csm”. Lo rende noto un comunicato del Pd. “Lotti ha ribadito quanto già ieri comunicato – prosegue la nota – e cioè l’assoluta certezza di aver avuto comportamenti corretti. Il Pd non può che ribadire l’assoluta fiducia nell’indagine della magistratura, che dovrà accertare la verità e le responsabilità individuali perché non rimangano ombre e sospetti su temi così delicati. Si vada dunque avanti nelle indagini. Il Pd sosterrà, con fiducia, questo lavoro di investigazione e di ricerca della verità”.