CARACAS. – Il golfista venezuelano Jhonattan Vegas (34 anni) sarà tra i protagonisti sul green del Pebble Beach in Florida, scenario dove andrà in scena l’US Open Championship.

Il campione di Maturín parteciperà grazie all’invito ricevuto nientemeno da Mark E. Newell, presidente dell’Associazione di Golf degli Stati Uniti (USGA). Quella che prenderà il via la prossima settimana nello stato della Florida sarà la 119ª edizione di questo “major”.

Vegas nei giorni scorsi aveva il dubbio se partecipare all’Open del Canadà (torneo che ha vinto in due occasioni e prendeva il via oggi) o l’US Open, ma poi ha deciso di dire sì a quello a stelle e strisce.

Sul suo account twitter, il golfista nato il 19 agosto 1984 a Maturín, ha cinguettato: “Missione compiuta, la bandiera venezuelana sarà presente nell’US Open a Pebble Beach”.

Concentrazione massima per Jhonattan Vegas, che sicuramente non ha perso tempo e, ad una settimana esatta dall’inizio dell’US Open Championship, starà mettendo a posto le tattiche e strategie in vista dell’appuntamento che si terrà sul green del Pebble Beach.

Attualmente, il venezuelano é al 62esimo posto del ranking della FedEx Cup con 521 punti ottenuti in 18 tornei disputati. La graduatoria vede in vetta alla classifica, lo statunitense Matt Kuchar (40 anni), che si presenterà sul green con 2.110 punti ottenuti in 15 tornei disputati.

Tra i campioni che saranno in gara la prossima settimana in Florida troviamo: gli statunitensi Tiger Woods (43 anni), Zach Johnson (43 anni) e Patrick Reed (28 anni), lo spagnolo Sergio García (39 anni), l’inglese Danny Willett (31 anni).

A portare in alto il vessillo italiano sul green del Pebble Beach ci penserà Francesco Molinari (37 anni), primo azzurro ad aver vinto un torneo major con la conquista del 147° British Open il 22 luglio del 2018.

(di Fioravante De Simone)