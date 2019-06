(ANSA) – ROMA, 6 GIU – Seconda sconfitta nella Nations League femminile per la nazionale italiana di pallavolo, battuta 2-3 (25-18, 25-22, 23-25, 24-26, 13-15) dalle campionesse olimpiche cinesi. Le ragazze di Mazzanti e la nazionale asiatica hanno dato vita a una sfida spettacolare che si è conclusa al tie-break, come la semifinale mondiale 2018. A differenza della gara di Yokohama questa volta Egonu e compagne sono state superate 2-3 al termine di una lunga battaglia. Il ko costa all’Italia il primo posto nel girone (7 vittorie 22 punti), ma non compromette la qualificazione alla Final Six di Nanchino (3-7 luglio 2019). Nella prossima tappa le azzurre saranno di scena a Perugia (11-13 giugno) insieme a Corea del Sud, Bulgaria, e Russia. L’unica novità tra le 14 sarà il rientro di Caterina Bosetti, al posto di Francesca Villani.