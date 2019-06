CARACAS- Fabiana Rosales, periodista, activista de derechos humanos y esposa del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, indicó que se ausentó del país por compromisos vinculados al cumplimiento de una extensa agenda, con destinos que aseguró le sorprendieron como caso de la Casa Blanca, donde fue recibida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera dama, Melania Trump.

Aseveró que la gira tuvo como objetivo incrementar los esfuerzos vinculados a la obtención de ayuda humanitaria para hacer frente a la crisis actual, de la mano de organizaciones especializadas en este sentido y una vez cumplida con los objetivos previstos regresó a su país.

La activista por los derechos humanos negó que haya estado fuera del país por las recientes acciones impulsadas por la dirigencia opositora, “siempre estuvo en mis planes regresar a casa, no me veo en ningún otro lugar que no sea Venezuela el que pensó que me podía quedar afuera no me conoce”, dijo.

Rosales afirmó que fue complejo para ella y su hija estar lejos de su esposo pero “estamos enfocados en lo que estamos haciendo, Juan está trabajando en Venezuela y yo tenía un rol internacional estamos enfocados en el tema humanitario”.

Lamentó que algunos venezolanos “jueguen a la desesperanza, a no creer que lo podemos lograr”. “Eso es un error enorme, eso no se puede hacer la ansiedad nos impide avanzar”, dijo.

La periodista señaló que el apoyo otorgado por la comunidad internacional ha sido bien recibido y agradeció los pronunciamientos y respaldo que representantes de la región han otorgado a la ruta del parlamento venezolano.

Indicó que los cambios que a su juicio necesita el país, se logrará entre todos los venezolanos. “Pido a la gente fe, confianza y optimismo”, puntualizó.

Por su parte Juan Guaidó, presidente encargado designado por la AN, se dirigió a su esposa: “Llevaste ante el mundo el mensaje de libertad para Venezuela. Hoy, regresas a nuestra tierra a trabajar por el cese de la usurpación y la atención a los más vulnerables. Pronto regresarán miles por estas puertas. Bienvenidas a casa, mis amores Fabiana y Miranda”, escribió Guaidó vía Twitter.

“Feliz de regresar después de dos meses… Volvimos a casa y ahora a seguir”, dijo Rosales.