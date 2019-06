(ANSA) – GENOVA, 6 GIU – Tifosi genoani in fibrillazione per capire chi guiderà la squadra la prossima stagione. Al momento il tecnico rossoblù è Cesare Prandelli, che grazie alla conquista della salvezza ha visto scattare automaticamente il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2020. Il tecnico bresciano, dopo i primi contatti con i dirigenti la scorsa settimana per impostare la nuova stagione, avrebbe dovuto incontrare il presidente Preziosi (rientrato da una vacanza ad Ibiza) già in questi giorni ma l’incontro sarebbe stato rimandato alla prossima settimana. Crescono intanto le quotazioni di Aurelio Andreazzoli al momento allenatore proprio di quell’Empoli retrocesso a discapito del Genoa nonostante abbia concluso la stagione a pari merito con i rossoblù, in vantaggio questi ultimi però negli scontri diretti. Una sfida a due che indirettamente sta bloccando anche il mercato del Genoa.