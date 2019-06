(ANSA) – ROMA, 6 GIU – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è appena arrivato allo stadio Olimpico per assistere alla 39/a edizione del meeting di atletica leggera Golden Gala-Pietro Mennea. Il capo dello Stato al suo arrivo è stato ricevuto dal presidente del Coni Giovanni Malagò e da quello della Fidal Alfio Giomi. In pedana è in corso la gara del salto in alto con il campione azzurro Gianmarco Tamberi, mentre più tardi correrà Filippo Tortu nei 200. Appena arrivato in tribuna, Mattarella è stato accolto dall’inno di Mameli, sedendosi fra Malagò e il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti.