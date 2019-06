FIRENZE. – Ultimo giorno di ritiro per gli azzurri a Coverciano prima della partenza per Atene dove sabato affronteranno la Grecia in una sfida valida per le qualificazioni europee. I dubbi di formazione per Mancini riguardano in particolare la posizione di Bernardeschi che in questi giorni è stato provato nel tridente offensivo con Chiesa e Insigne (nel ruolo di falso nove) o a centrocampo insieme a Jorginho e Verratti.

In questo caso resterebbe inizialmente escluso il cagliaritano Barella. Due i ballottaggi in difesa, tra Florenzi e De Sciglio e tra Biraghi e Emerson, confermati centrali Chiellini e Bonucci e tra i pali Sirigu in assenza dell’infortunato Donnarumma.

L’obiettivo è vincere la prima trasferta della fase a gironi. ”Non abbiamo incontrato finora nazionali tra le prime 6-7 al mondo però abbiamo fatto un bel percorso che ci è servito a ritrovare fiducia – ha detto Marco Verratti, uno dei punti fermi della Nazionale dove ha debuttato a 19 anni nell’agosto 2012, amichevole contro l’Inghilterra – Mancini è stata una bellissima scoperta, sa mettere a proprio agio tutti i suoi giocatori, personalmente mi ha dato da subito la fiducia che mi mancava, vede il calcio come lo vedo io, mi ha fatto sentire importante e io farò di tutto per ripagarlo”.

Il centrocampista del Paris Saint Germain sembra aver trovato il ruolo ideale insieme a Jorginho. ”Credo che questo esperimento sia riuscito, nelle ultime gare siamo andati bene ma possiamo crescere e migliorare ancora molto. Il ct ha saputo creare davvero un bel gruppo, dove tutti si sentono importanti, c’è tanta gioventù ma anche tanta qualità e voglia di fare bene”.

Insomma, il clima è sereno e carico di ottimismo. ”L’obiettivo di tutti noi – ha ribadito Verratti – è riportare l’Italia dove merita dopo le difficoltà e le delusioni di qualche tempo fa”.

In vista della trasferta con la Grecia pochi ma precisi consigli: ”Ci aspetta una gara tosta, i nostri avversari hanno cambiato molto e insieme alla Bosnia che affronteremo martedì è una delle nostre rivali per il primo posto nel girone. Abbiamo visto tanti video in questi giorni, la Grecia ha cambiato molto e gioca bene, ci aspetta uno stadio caldo. Noi però ci faremo trovare pronti, sono sicuro che faremo una grande prestazione”.

Un pensiero anche su Gigi Buffon, che ha appena lasciato Parigi. “Se dovesse tornare in Nazionale con qualsiasi ruolo sarebbe un vantaggio per tutti” ammette Verratti. Intanto c’è la Grecia: domani pomeriggio rifinitura presso l’Oaca Spyros Louis Stadium’. Prima della gara sabato sera sarà osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ex presidente della Uefa Lennart Johansson.