CARACAS – I protagonisti dell’atletica mondiale si sfideranno nel Golden Gala di Roma che in questo 2019 sarà intitolato a Pietro Mennea. Nella splendida cornice dello Stadio Olimpico della città eterna andrà in scena la quarta tappa della IAAF Diamond League.

Tra le protagoniste in gara ci sarà l’astista venezuelana Robeilys Peinado. La campionessa nata 21 anni fa a Caracas sfiderà astiste del calibro di Sandi Morris (Stati Uniti), Katerini Stefanidi (Grecia), Yarisley Silva (Cuba), ed altre 10 atlete che hanno superato con i suoi voli i 5 metri in gare precedenti.

Nei giorni scorsi, la Peinado era a Padova per partecipare alla Prato della Valle dove grazie a i suoi 4 metri e 56 centimetri é stata la migliore sudamericana.

Ogni meeting mette in palio 30 mila dollari per le discipline inserite nel programma di gara. Al termine dei 14 appuntamenti stagionali l’Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera distribuisce un montepremi di 1,6 milioni di dollari tra gli atleti delle 16 discipline. Ai vincitori della Diamond League spetta un premio di 50 mila dollari.

La gara che andrà in scena nello stadio Olimpico di Roma servirà all’astista creola come preparazione per i Giochi Panamericani (in programma tra il 26 luglio e 11 agosto) e il Mondiale di Atletica in programma a Doha, in Qatar.

Gli italiani in gara saranno 14. Nel salto in alto Gianmarco Tamberi farà il suo debutto outdoor dopo aver vinto nel marzo scorso la medaglia d’oro agli europei indoor (con 2.32 m) di Glasgow e sicuramente dovrà impegnarsi parecchio visto il valore dei suo avversari: Bohdan Nondarenko (che torna a gareggiare dopo un anno per via del grave infortunio), Naoto Tobe, Brandon Starc e Andiy Protsenko tanto per citare i più importanti. C’è attesa per la prestazione di Filippo Tortu sui 200 metri.

(di Fioravante De Simone)