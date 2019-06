(ANSA) – BRUXELLES, 7 GIU – La socialista spagnola Iratxe Garcia si è ufficialmente candidata alla guida del gruppo dei socialisti e democratici (S&D) all’Europarlamento. Lo ha reso noto la stessa Garcia su Twitter. La sua candidatura arriva dopo il risultato registrato dal Psoe di Pedro Sanchez alle elezioni europee: con 20 europarlamentari eletti la delegazione spagnola è ora la più numerosa in seno a un gruppo che conta 153 seggi (35 in meno rispetto alla precedente legislatura) ed è il secondo per consistenza dopo il Ppe. L’elezione del prossimo presidente del gruppo è prevista per il 18 giugno: attualmente a guidare i S&D è il tedesco Udo Bullmann, subentrato a Gianni Pittella dopo che quest’ultimo ha lasciato l’Europarlamento perchè eletto nel Parlamento italiano.