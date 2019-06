(ANSA) – ROMA, 7 GIU – “Per ridurre il debito in modo credibile, come sostiene Draghi, occorre un governo credibile ed il governo verde e giallo è tutto meno che credibile. Fino a ieri hanno litigato su tutto e oggi, improvvisamente, si trovano d’accordo sulle poltrone dando alla Lega il Commissario europeo, un ministero e qualche sottosegretario in più. Al di là delle poltrone il problema è che il debito resta, la crescita è pari a zero, e fare una manovra economica che possa far ripartire la crescita e far scendere il debito non sarà affatto facile. La Lega può dunque far festa per qualche posto di governo in più, il problema è con questa maggioranza mentre la Lega trionfa, l’Italia sprofonda”. Lo afferma Sestino Giacomoni, vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera.