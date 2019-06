(ANSA) – ROMA, 7 GIU – L’Italia torna in campo nel girone di qualificazione a Euro 2020 per affrontare la Grecia domani ad Atene: il terzo successo di fila degli azzurri vale 1,87 su Snai. Si punta a 3,20 sul pari, la vittoria dei greci è a 4,50. Un’altra affermazione senza subire gol (il segno è ‘2+No Goal’) è valutata 2,65 da Snai. Quanto ai possibili protagonisti a rete, le quote gol da considerare sarebbero quelle di Insigne (3,70), Chiesa (4,00) e Bernardeschi (4,25). In caso di utilizzo di un attaccante di ruolo, invece, le valutazioni più basse sono per Quagliarella (2,85) e Kean (3,75). La sfida di Tampere fra la Finlandia e la Bosnia è equilibrata, secondo gli analisti: leggermente favoriti Dzeko e i suoi, a 2,50; la vittoria dei finlandesi paga 2,90. La quota più alta è sul pari, a 3,15. Nelle quote su chi arriverà davanti a tutti nel girone, l’Italia domina a 1,18, seguita dai bosniaci a 6,50. Poi, la Grecia a 10, la Finlandia è a 40. Chiudono il lotto Armenia e Liechtenstein, 1.000 e 3.000 volte la scommessa.