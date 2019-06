(ANSA) – GENOVA, 7 GIU – “Me lo aspettavo perché ero il simbolo politico di questo processo. Ma sono completamente innocente come emergerà in appello”. Lo ha detto Gabriella Mondello in aula subito dopo la condanna a un anno e sei mesi nell’ambito del processo sulle infiltrazioni mafiose nel comune di Lavagna. “Non mi sento colpevole di niente – ha detto l’ex sindaco Giuseppe Sanguineti, condannato a due anni -. Se avessi qualcosa da rimproverarmi lo farei. Ma io non ho fatto nulla”. Prima di diventare sindaco di Lavagna nel 1980, incarico mantenuto per 24 anni, e proseguire la carriera politica come parlamentare in Forza Italia, nel Pdl e nell’Udc, Gabriella Mondello, 75 anni, divenne nota al grande pubblico nel 1973 come campionessa di Rischiatutto. Nella trasmissione di Mike Bongiorno rimase a lungo imbattuta come esperta di Giovanni Verga. Parlamentare per tre legislature fu componente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici e della Commissione per la semplificazione della legislazione.