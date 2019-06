(ANSA) – MILANO, 7 GIU – “Ho letto tantissime inesattezze. Indiscrezioni riportate in modo non corretto. Col presidente non ho ancora parlato. Per grande rispetto della mia società, non è questo il luogo per parlarne. Posso ribadire che sono io l’allenatore di Perugia, ho un contratto anche per il prossimo anno e il mio grande desiderio è di restare anche l’anno prossimo”. Lo dice Lorenzo Bernardi, a margine della presentazione della propria biografia ‘La Regola del 9′, a Milano, parlando del confronto che avrà domani con il presidente della Sir Safety, Gino Sirci. Un confronto che sarà decisivo per il futuro del campione della pallavolo italiana. E proprio Milano sembrava un’alternativa possibile a Perugia. Bernardi però smentisce: “Sono situazioni che si vengono a creare nel professionismo. La Juventus, ad esempio, quando ha detto addio ad Allegri ha chiesto informazioni su molti allenatori e molti nomi sono stati fatti. E’ una cosa che fa parte del nostro mondo. Ma io ho un contratto con Perugia”.