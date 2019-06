(ANSA) – NEW YORK, 7 GIU – Un uomo che voleva compiere un attentato a Times Square, l’affollatissimo cuore di Manhattan, è stato arrestato a New York mentre stava acquistando esplosivi e armi. Lo ha riferito una fonte della polizia alla Cnn. La fonte ha spiegato che l’uomo, la cui identità non è stata ancora diffusa, aveva espresso interesse per l’acquisto di armi da fuoco e granate e aveva parlato in particolare della volontà di colpire gli agenti della polizia che ogni giorno pattugliano uno dei luoghi turistici più frequentati al mondo.